Окупанти тягнуть до Мелітополя інтернет з Криму – мер

До окупованого Мелітополя росіяни проводять із Криму свою лінію інтернету.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова Федорова: "Сьогодні (1 квітня – ред.) вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що в РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований інтернет.

І вони зараз намагаються заблокувати інформацію.

Вже майже тиждень блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби закинути жителів у інформаційний вакуум".