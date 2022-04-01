Окупанти тягнуть до Мелітополя інтернет з Криму – мер
П'ятниця, 1 квітня 2022, 10:57
До окупованого Мелітополя росіяни проводять із Криму свою лінію інтернету.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону
Пряма мова Федорова: "Сьогодні (1 квітня – ред.) вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що в РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований інтернет.
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І вони зараз намагаються заблокувати інформацію.
Вже майже тиждень блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби закинути жителів у інформаційний вакуум".