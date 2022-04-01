У Росії почався весняний призов, стала популярнішою альтернативна служба

У Росії на тлі війни проти України розпочався весняний призов: із 1 квітня до 15 липня 2022 року молодих людей від 18 до 27 років призивають на строкову службу.

Джерело: "Медуза" та російська служба BBC

Деталі: 31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, до російської армії мають відправитися 134,5 тисяч людей.

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29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що чоловіки, відправлені на строкову військову службу навесні цього року, не братимуть участі у "спецоперації", але є низка свідчень про те, що на війну в Україну відправляють і призовників, яких під тиском переконали підписати контракт, і простих строковиків.

Тому все більше російських юнаків призовного віку шукають способи уникнути служби, а на гарячі лінії Комітету солдатських матерів зростає кількість запитів щодо альтернативної цивільної служби (АЦС), пише "Медуза".

У бот "Свідома відмова від військової служби в Росії" за останній місяць звернулося кілька тисяч людей, хоча до 24 лютого АЦС не користувалася такою увагою.

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"Медуза" зазначає, що 3 березня депутати фракції ЛДПР внесли до Держдуми законопроєкт про призов на військову службу осіб, притягнутих до відповідальності за участь у несанкціонованих акціях проти використання російських військ за кордоном: їх пропонують направляти на військову службу у т.з. "ДНР" та "ЛНР".