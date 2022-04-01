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У Росії почався весняний призов, стала популярнішою альтернативна служба

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 11:03

У Росії на тлі війни проти України розпочався весняний призов: із 1 квітня до 15 липня 2022 року молодих людей від 18 до 27 років призивають на строкову службу.

Джерело: "Медуза" та російська служба BBC

Деталі: 31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, до російської армії мають відправитися 134,5 тисяч людей.

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що чоловіки, відправлені на строкову військову службу навесні цього року, не братимуть участі у "спецоперації", але є низка свідчень про те, що на війну в Україну відправляють і призовників, яких під тиском переконали підписати контракт, і простих строковиків.

Тому все більше російських юнаків призовного віку шукають способи уникнути служби, а на гарячі лінії Комітету солдатських матерів зростає кількість запитів щодо альтернативної цивільної служби (АЦС), пише "Медуза".

У бот "Свідома відмова від військової служби в Росії" за останній місяць звернулося кілька тисяч людей, хоча до 24 лютого АЦС не користувалася такою увагою.

"Медуза" зазначає, що 3 березня депутати фракції ЛДПР внесли до Держдуми законопроєкт про призов на військову службу осіб, притягнутих до відповідальності за участь у несанкціонованих акціях проти використання російських військ за кордоном: їх пропонують направляти на військову службу у т.з. "ДНР" та "ЛНР".

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Теми: Росіявійнаармія
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