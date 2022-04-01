Росіяни втратили вже 143 літаки та 625 танків на війні – Генштаб

Російські війська втратили вже 625 танків, 143 літаки та 131 гелікоптер від початку війни в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04:

особового складу – близько 17700 осіб,

танків ‒ 625 од,

бойових броньованих машин ‒ 1751 од,

артилерійських систем – 316 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1220 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ /- 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.