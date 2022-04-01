Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни втратили вже 143 літаки та 625 танків на війні – Генштаб

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 12:06

Російські війська втратили вже 625 танків, 143 літаки та 131 гелікоптер від початку війни в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04:

  • особового складу – близько 17700 осіб,
  • танків ‒ 625 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
  • артилерійських систем – 316 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО  - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки - 1220 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ /- 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
  • Спеціальна техніка - 24.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиРосіявійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
Збройні сили
Збройні сили звільнили майже 30 населених пунктів – зведення Генштабу
Зведення Генштабу: Росія продовжує часткове відведення військ з півночі Київщини
Зеленський нагородив ще 136 військових
Останні новини
03:28
Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень
01:36
На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців
01:23
Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
01:15
Порт у Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
Усі новини...