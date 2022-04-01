Росіяни втратили вже 143 літаки та 625 танків на війні – Генштаб
П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:06
Російські війська втратили вже 625 танків, 143 літаки та 131 гелікоптер від початку війни в Україні.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04:
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- особового складу – близько 17700 осіб,
- танків ‒ 625 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
- артилерійських систем – 316 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1220 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ /- 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
- Спеціальна техніка - 24.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.