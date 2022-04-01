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Росіяни втратили вже 143 літаки та 625 танків на війні – Генштаб

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 12:06
Росіяни втратили вже 143 літаки та 625 танків на війні – Генштаб

Російські війська втратили вже 625 танків, 143 літаки та 131 гелікоптер від початку війни в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04:

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  • особового складу – близько 17700 осіб,
  • танків ‒ 625 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
  • артилерійських систем – 316 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО  - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки - 1220 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ /- 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
  • Спеціальна техніка - 24.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силиРосіявійна
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