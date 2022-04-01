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Окупанти за добу обстріляли Харківщину з "Градів" 170 разів

Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 12:08
На фото – наслідки ворожого обстрілу у Харкові 15 березня. Фото ДСНС

Російські окупанти продовжують обстрілювали Харківську область з різних видів озброєння, зокрема, з РСЗВ "Град" лише за минулу добу стріляли близько 170 разів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і 1 ракетний удар в центральну частину міста".

Деталі: Голова облВА зазначив, що ворожої авіації над Харковом не бачили. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, аби запобігти імовірним наслідків через активні бойові дії в цьому напрямку.

Синєгубов додав, що Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів – Польщі, Чехії та ін.

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Теми: Харківська областьвійна
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