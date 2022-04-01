В Естонії повідомляють про прибуття перших українців, примусово вивезених з Маріуполя до РФ

За словами представника естонської компанії-перевізника, принаймні деяким мешканцям Маріуполя, примусово вивезеним до РФ, вдалося приїхати до Естонії.

Про це у коментарі естонському мовнику ERR розповідає Райт Реммель, представник керівництва компанії LuxExpress, пише "Європейська правда".

Автобус наразі є єдиним можливим пасажирським сполученням між Естонією та Росією, перевезення забезпечують LuxExpress, EcoLines, Baltic Shuttle, Anniston та російська PTK.

"(Серед пасажирів) зростає частка українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург", - розповідає Реммель.

За його словами, іноді у цих українців немає оригіналів документів, лише скановані копії паспортів.

"У таких випадках ми контактуємо з поліцією і прикордонниками заздалегідь і питаємо, чи пропустять їх через естонський кордон", - каже він.

Інформацію про те, що частині вивезених до РФ українців вдалося дістатися у ЄС, підтверджує і представник іншого оператора, Baltic Shuttle.

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"Понад 50% наших пасажирів - це біженці з України, які потрапили в Росію з України і їдуть з Петербурга на автобусі, щоб залишитись тут чи їхати далі", - цитує його ERR.

Обидва представники перевізників не називають цифр, скільки таких пасажирів скористались їхніми рейсами.