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В Естонії повідомляють про прибуття перших українців, примусово вивезених з Маріуполя до РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 13:30

За словами представника естонської компанії-перевізника, принаймні деяким мешканцям Маріуполя, примусово вивезеним до РФ, вдалося приїхати до Естонії. 

Про це у коментарі естонському мовнику ERR розповідає Райт Реммель, представник керівництва компанії LuxExpress, пише "Європейська правда". 

Автобус наразі є єдиним можливим пасажирським сполученням між Естонією та Росією, перевезення забезпечують LuxExpress, EcoLines, Baltic Shuttle, Anniston та російська PTK.

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"(Серед пасажирів) зростає частка українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург", - розповідає Реммель.

За його словами, іноді у цих українців немає оригіналів документів, лише скановані копії паспортів. 

"У таких випадках ми контактуємо з поліцією і прикордонниками заздалегідь і питаємо, чи пропустять їх через естонський кордон", - каже він. 

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Інформацію про те, що частині вивезених до РФ українців вдалося дістатися у ЄС, підтверджує і представник іншого оператора, Baltic Shuttle.

"Понад 50% наших пасажирів - це біженці з України, які потрапили в Росію з України і їдуть з Петербурга на автобусі, щоб залишитись тут чи їхати далі", - цитує його ERR.

Обидва представники перевізників не називають цифр, скільки таких пасажирів скористались їхніми рейсами. 

Теми: ЕстоніяМаріупольРосіябіженці
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