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Україна ще не отримала відповіді РФ на "стамбульські пропозиції" - Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 14:03

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна наразі не отримала відповіді Росії на її пропозиції, озвучені на переговорах у Стамбулі.

Про це Кулеба сказав на брифінгу під час візиту до Польщі, пише "Європейська правда".

"Ні, повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунають від російських офіційних осіб, але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії", - сказав він.

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За словами міністра, з цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вона нарешті перейшла до конструктивного обговорення порядку денного і пошуку взаємоприйнятних рішень.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

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Детальніше про переговори читайте у статті - Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі

Теми: Кулеба ДмитроРосіяТуреччина
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