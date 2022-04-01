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Кулеба назвав ключову умову України щодо можливих миротворчих місій

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 14:18

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головна умова до потенційної миротворчої місії в Україні – у тому, що вона не повинна заморожувати конфлікт і закріплювати нинішні позиції сторін. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Польщі. 

Дмитро Кулеба зазначив, що Україні необхідно мати різні рішення для усіх можливих сценаріїв. 

"Безумовно, ініціативи від польського уряду (щодо потенціної миротворчої місії – ред.) корисні, тому що Польща є членом НАТО і може просувати їх всередині Альянсу. Але у нас є одне застереження до будь-якої ініціативи, які озвучуються тією чи іншою країною: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого додаткові території України стали тимчасово окупованими. Наша принципова позиція полягає у тому, що Росія має вийти на позиції які вона займала станом на 23 лютого. Відповідно жодна ініціатива, яка буде фіксувати статус-кво, не відповідає українським інтересам", – наголосив Дмитро Кулеба. 

Він зазначив, що під час візиту детально обговорив ідею Польщі з віцепрем’єром Ярославом Качинським та переконався, що той має повне розуміння української позиції і щиро хоче допомогти. 

"Тепер немає жодних сумнівів чи непорозумінь щодо цієї місії – ми  синхронізувалися і будемо вдячні Польщі за будь які нові ініціативи які ми будемо проговорювати і вони зможуть їх просувати", – додав Дмитро Кулеба. 

Теми: Українамиротворці
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