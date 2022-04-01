Кулеба заперечив чутки про тиск деяких партнерів на Україну задля поступок у переговорах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечує чутки про те, що деякі західні партнери нібито тиснуть на Київ, закликаючи до певних поступок РФ у переговорах для припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Польщі.

У запитанні про можливий тиск кореспондент назвав, зокрема, Німеччину і Францію.

"І до початку війни говорити про те, що на Україну можна було тиснути, було недоречно - ми довели у низці ситуацій, що Україна не піддається жодному тиску, з нами можна говорити лише на рівних і не можна говорити зверхньо. Після 36 днів війни запевняю вас, що ніхто у Європі або за океаном навіть не наважиться тиснути на президента Зеленського або на Україну з будь-якого приводу", - відповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що усі ці країни активно допомагають Україні і ніякого тиску з їхнього боку немає.

Глава МЗС розповів також про ключову умову України щодо будь-якої потенційної миротворчої місії, наголосивши, що вона у жодному разі не має заморожувати конфлікт.