Евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з Мелітополя – мер

Мер міста Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в обідню пору 1 квітня евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з місті.

Джерело: Федоров у Facebook

Пряма мова Федорова: "Нарешті автобуси, які евакуюють людей з Мелітополя, виїжджають з міста. Наразі колона з 6 автобусів, 3 вантажівок та понад 300 легкових авто рухається в сторону Запоріжжя.

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Чекаємо на вас і сподіваємось, що ваша дорога буде безпечною та легкою".

Фото з Facebook Федорова

Деталі: За його словами, мелітопольці, які щиро люблять рідний край, мусять покидати його, бо російські окупанти перетворили життя мирних людей на пекло.

Мер нагадав, що протягом декількох днів загарбники зухвало блокували "зелений" коридор й не давали автобусам в’їхати у Мелітополь.

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За цей час понад 1000 людей зібрались біля пункту виїзду і чекали на евакуацію.

Федоров подякував відважним співробітникам ДСНС, які допомагають евакуювати людей і доставляти гуманітарну допомогу.

Він також запевнив інших мелітопольців, які хотіли, але не змогли евакуюватися 1 квітня, що влада продовжуватиме організовувати гуманітарні коридори.