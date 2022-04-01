Казахстан підтримує територіальну цілісність України

Казахстан поважає територіальну цілісність України та дотримуватиметься рішень ООН у питаннях Криму та Донбасу.

Джерело: перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю виданню Euractiv

Пряма мова: "У нас немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами. Росія вирішила ввести закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль…"

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Звичайно, Росія хотіла, щоб ми були більше на їхньому боці. Але Казахстан поважає територіальну цілісність України. Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, бо їх не визнає ООН. Ми визнаватимемо лише рішення, прийняті на рівні Організації Об'єднаних Націй".

Деталі: Сулейменов також зазначив, що Казахстан не буде інструментом для обходу Росією санкцій США та ЄС.