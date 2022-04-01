9 гуманітарних коридорів відкрили у перший день квітня
1 квітня відкрито 9 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя, Мелітополя та Бердянська.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram
Деталі: Відкриті коридори:
З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.
Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.
Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.
Бердянськ – Запоріжжя.
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Мелітополь – Запоріжжя.
Мелітополь – Василівка – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Рубіжне – Бахмут.
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
с. Нижнє – Бахмут.
с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.
Сєверодонецьк – Бахмут.
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Попасна – Бахмут.
Лисичанськ – Бахмут.