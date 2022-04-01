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9 гуманітарних коридорів відкрили у перший день квітня

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 15:24
9 гуманітарних коридорів відкрили у перший день квітня

1 квітня відкрито 9 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя, Мелітополя та Бердянська.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Деталі: Відкриті коридори:

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З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.

ВІДЕО ДНЯ

Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Мелітополь – Запоріжжя.

Мелітополь – Василівка – Запоріжжя.

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Рубіжне – Бахмут.

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

с. Нижнє – Бахмут.

с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.

Сєверодонецьк – Бахмут.

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

Попасна – Бахмут.

Лисичанськ – Бахмут.

Теми: гуманітаркаевакуаціявійна
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