США і їхні союзники навряд чи нададуть Україні ті гарантії безпеки, які вона хоче – CNN

Сполучені Штати та їхні союзники зважують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО як поступку Росії для припинення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих з цим питанням.

Дискусії, у яких беруть участь і українці, знаходяться на дуже ранній стадії, тому що американським, західним та українським чиновникам не зрозуміло, чи російські переговори не є чимось іншим, ніж димовою завісою.

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Але, за даними джерел, малоймовірно, що США та їхні союзники в кінцевому підсумку запропонують Україні такий тип юридично зобов’язального захисту, про який вона просить.

Західний чиновник сказав CNN, що "українцям буде недостатньо нічого, крім повної відданості захисту України", а деякі посадовці адміністрації Байдена визнають, що інша угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною.

Низка американських і європейських офіційних осіб скептично підійшли до потенційних гарантій безпеки, причому багато хто стверджує, що поки що передчасно обговорювати будь-які непередбачені ситуації, коли переговори тривають. Деякі американські чиновники були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути частиною переговорів.

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"Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенність і безпеку Але немає нічого конкретного щодо гарантій безпеки, про які я можу говорити зараз", – заявила цього тижня директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

Інші європейські чиновники стверджують, що вони так само чекають деталей від українців, перш ніж робити щось публічно.

Зобов’язання, подібні до тих, які надає стаття 5 Північноатлантичного договору, однак, малоймовірні, враховуючи, що США та багато їхніх союзників, у тому числі Британія, не бажають ставити свої війська в пряме протистояння з російськими силами.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Детальніше про переговори читайте у статті Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі