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Верховна Рада на засіданні 1 квітня проголосувала 21 законопроєкт

Роман Кравець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 15:39

Верховна Рада 1 квітня провела пленарне засідання, на якому зробила крок до заборони символіки, яку використовує РФ у нинішній війні.

Джерело:  нардеп Ярослав Железняк

Деталі: В першому читанні зокрема було прйнято законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проросійських політичних партій та про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України.

Деталі: На нинішньому засіданні виступила також президентка Європарламенту Роберта Мецола.

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Теми: Верховна Радавійна
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