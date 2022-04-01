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Літак лукашенківського олігарха після нападу Росії продовжує літати в ЄС та Британію

Михайло Ткач, Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 16:09
Лукашенко і Воробей

Приватний літак Embraer, яким користується наближений до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола Воробей 1 квітня прилетів зі Стамбула до Лондона. 

Джерело: публічний онлайн радар 

Деталі: Саме цим бортом втікав з України соратник Віктора Медведчука Тарас Козак рік тому 24 лютого. 

 
 

У перший день війни 24 лютого літак за один день здійснив переліт Москва-Лондон-Москва. А 26 лютого вилетів з Москви до Женеви і до тепер не повертався до Росії.  

 
 

З 24 лютого літак чотири рази встиг побувати у Лондоні, чотири рази відвідав Женеву, одного разу був у Ніцці, двічі в Каїрі, одного разу в Дубаї та 5 разів зупинявся у Стамбулі. 

 

29 березня літак вилетів з Ніцци до столиці Єгипту Каїра і того ж дня полетів до Дубаю. 

 

27 березня борт вилетів із Женеви (Швейцарія), відвідав Каїр та Стамбул і прилетів до Ніцци. 

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А 25 березня борт зі Стамбулу злітав до Лондона і приземлився у Женеві. 

 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну борт літає регулярно до ЄС та Великобританії. І тепер базується не у Москві, а у Стамбулі. 

 

Український народний депутат і один з найближчих соратників Віктора Медведчука Тарас Козак до втечі з України і після того як на його літак було накладено санкції РНБО неодноразово користувався цим літаком разом з менеджерами Вороб’я та членами родини Медведчука. 

Редакція Української правди працює над тим, щоб з'ясувати, хто саме зараз використовує цей борт, і чи літають на ньому зараз члени родин Медведчука та Козака або особисто Козак. 

Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз у грудні 2020 року запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Також у Вороб’я є спільний бізнес з Віктором Медведчуком. Через банк Вороб’я Медведчук купував в Україні телеканали News One та ZIK. Також Вороб’ю належала частина скандально відомого продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який Україна повернула у державну власність рішенням РНБО. 

Теми: Білорусьолігархивійна
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