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Німеччина ухвалила рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 16:08

Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії. 

Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на свої джерела. Видання Spiegel зазначає, що теж отримало підтвердження від своїх джерел в уряді, пише "Європейська правда".

Йдеться про 56-58 БМП (PbV-501, раніше відомі як БМП-1), що оснащені гарматою і кулеметами.  

БМП наприкінці 90-х років були передані Швеції, а потім - продані чеській компанії, яка тепер хоче продати їх Україні. Для цього необхідно було отримати згоду Німеччини як країни походження. 

Раніше, за даними видання, німецький уряд блокував ці спроби, що почалися ще у 2019 році. В уряді Ангели Меркель не хотіли схвалювати рішення, вважаючи, що це зашкодить діалогу з Росією. Після радикальної зміни політики Німеччини з початком повномасштабного вторгнення, в уряді Олафа Шольца все одно досі відмовлялися говорити про постачання артилерії чи танків. 

Як зазначає видання, вочевидь на зміну позиції уряду вплинуло і враження від війни в Україні, і тиск з боку західних союзників. 30 березня міністерка оборони Крістіне Ламбрехт говорила зі своїм американським колегою, а також під час візиту до Вашингтона телефонувала міністру оборони України. У четвер в німецькому Міноборони повідомили у Прагу, що уряд схвалить передачу БМП Україні. 

Spiegel за своїми джерелами пишуть, що цього разу згода від Берліна надійшла дуже швидко - чеська компанія, яка є нинішнім власником БМП, надіслала свій запит 24 березня.

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Коли БМП можуть опинитися на території України - невідомо, але цей процес однозначно займе декілька тижнів, тому що спершу техніку потрібно буде перевірити і полагодити. 

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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