Ердоган скаже Путіну, що потрібні рішення щодо Криму та Донбасу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з колегою із Росії Володимиром Путіним має намір підняти питання окупованих Криму та Донбасу.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами 1 квітня, якого цитує Reuters

Деталі: Ердоган повідомив, що має намір сказати Путіну, що йому та президентові Володимиру Зеленському необхідно вжити кроків для вирішення проблем, пов’язаних із Донбасом та Кримом.

Крім того, Ердоган ще раз запропонує Путіну прийняти у Туреччині лідерів України та Росії для мирних переговорів, які Зеленський "тепло сприйняв".