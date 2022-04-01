Ердоган скаже Путіну, що потрібні рішення щодо Криму та Донбасу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з колегою із Росії Володимиром Путіним має намір підняти питання окупованих Криму та Донбасу.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами 1 квітня, якого цитує Reuters

Деталі: Ердоган повідомив, що має намір сказати Путіну, що йому та президентові Володимиру Зеленському необхідно вжити кроків для вирішення проблем, пов’язаних із Донбасом та Кримом.

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Крім того, Ердоган ще раз запропонує Путіну прийняти у Туреччині лідерів України та Росії для мирних переговорів, які Зеленський "тепло сприйняв".