Зеленський обговорив з Макроном створення гуманітарного коридору для Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном створення гуманітарного коридору для евакуації Маріуполя.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Продовжив перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!", - йдеться у повідомленні.

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29 березня Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, під час якої обговорювалося питання евакуації з Маріуполя.

Єлисейський палац заявив, що найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста Маріуполь, обложеного російською армією, "на даному етапі не створені".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

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