Окупанти 1 квітня призначили гауляйтерів керувати захопленою Каховкою

На Херсонщині окупаційні війська Росії 1 квітня призначили кількох колаборантів керувати захопленою Каховкою.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: Повідомляється, що у п'ятницю до приміщення Каховського міськвиконкому увійшло кілька десятків озброєних військових РФ разом із деякими місцевими мешканцями.

Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та заявили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, "не справляється зі своїми обов’язками".

Російські окупанти заявили також, що відсьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло (ексдепутат Херсонської обласної ради від Опоблоку –ред.), керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" Гаврилюк Олег, вказано в повідомленні.

Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, було запропоновано співпрацювати з вищевказаними особами, в іншому разі всі будуть звільнені.

Повідомляється, що керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції.