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Лідери ЄС на саміті з Китаєм закликали допомогти припинити війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:20

Лідери Європейського Союзу під час онлайн-саміту з керівництвом Китаю закликали Пекін допомогти припинити війну в Україні.

Про це пише Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт з прем'єр-міністром Лі Кецяном і президентом Сі Цзіньпіном пройшов у дуже відвертій атмосфері.

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"Сьогоднішній саміт, безумовно, не був звичайним", — сказала вона, зазначивши, що як постійний член Ради Безпеки Китай несе "дуже особливу відповідальність".

Виступаючи на пресконференції разом із нею, президент Європейської ради Шарль Мішель сказав: "Ми закликаємо Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права".

Фон дер Ляєн заявила, що вони попередили китайських лідерів не допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

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"Ми також чітко дали зрозуміти, що Китай повинен якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися в наші санкції. Це призведе до серйозної шкоди репутації Китаю тут, у Європі", - сказала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що Китай і Європейський Союз торгують щодня майже на 2 мільярди євро товарів і послуг, тоді як китайсько-російська торгівля становила лише 330 мільйонів євро на день.

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Теми: КитайЄвропаЄС
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