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Лідери ЄС на саміті з Китаєм закликали допомогти припинити війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:20

Лідери Європейського Союзу під час онлайн-саміту з керівництвом Китаю закликали Пекін допомогти припинити війну в Україні.

Про це пише Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт з прем'єр-міністром Лі Кецяном і президентом Сі Цзіньпіном пройшов у дуже відвертій атмосфері.

"Сьогоднішній саміт, безумовно, не був звичайним", — сказала вона, зазначивши, що як постійний член Ради Безпеки Китай несе "дуже особливу відповідальність".

Виступаючи на пресконференції разом із нею, президент Європейської ради Шарль Мішель сказав: "Ми закликаємо Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права".

Фон дер Ляєн заявила, що вони попередили китайських лідерів не допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

"Ми також чітко дали зрозуміти, що Китай повинен якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися в наші санкції. Це призведе до серйозної шкоди репутації Китаю тут, у Європі", - сказала вона.

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Фон дер Ляєн нагадала, що Китай і Європейський Союз торгують щодня майже на 2 мільярди євро товарів і послуг, тоді як китайсько-російська торгівля становила лише 330 мільйонів євро на день.

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Теми: КитайЄвропаЄС
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