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У Криму окупанти попросили не завозити їм біженців з України в "туристичний сезон"

П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:57
Якутськ, фото ykt.ru

Російські ЗМІ пишуть, що українців із ОРДЛО та інших регіонів, яких спочатку хотіли розмістити у Криму, "перерозподілять" у різні частини Росії. Причина – нібито початок туристичного сезону.

Джерело: Интерфакс з посиланням на повідомлення на сайті окупаційної влади Криму

Дослівно: "МНС" Криму повідомило, що в регіоні у зв'язку зі ситуацією, що склалася, очікується туристичний сезон з максимальним заповненням об'єктів санаторно-готельного комплексу, і попросило не розглядати виділення квот на біженців на Крим".

Деталі: Водночас різні регіони РФ "готові збільшити місткість пунктів тимчасового розміщення для біженців".

Раніше переселенці з ОРДЛО очікували, що Крим прийме понад 4,7 тисячі біженців.

З повідомлення випливає, що окупанти в Криму людей, які прибувають на півострів як біженці, у результаті переселяють до Росії.

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