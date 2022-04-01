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Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який побував у російському полоні

П'ятниця, 1 квітня 2022, 19:32

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся у Єлисейському палаці з мером тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим, звільненим з російського полону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер на свободі, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною" - написав Макрон у Twitter.

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Як повідомляють французькі ЗМІ, у середу Івана Федорова прийняв президент Сенату Франції Жерар Ларше.

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"Прийняти вас також означає розповісти вам, що ми змогли зробити протягом місяця, що ми будемо продовжувати наші зусилля разом з вами", – додав президент Франції.

Після викрадення Івана Федорова 11 березня президент України Володимир Зеленський закликав Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти звільнити його.

Теми: ФранціяМакрон
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