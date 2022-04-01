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У Сербії намалювали символ "Z" на пам'ятнику Тарасу Шевченку

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:09

Латинська літера "Z", символ російського вторгнення в Україну, з'явилася на пам'ятнику українському поетові Тарасу Шевченку в сербському місті Нові-Сад.

Про це повідомляє сербський портал Kurir.

Раніше цей символ був написаний у кількох місцях на території кампуса університету Нові-Сад та під дошкою під назвою вулиці Зорана Джинджича.

 

Посольство України в Белграді закликало владу Сербії прибрати з публічних місць літеру "Z", яка символізує вороже ставлення до українців.

Раніше президент Сербії Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.

Нагадаємо, сербські міністри у Раді міністрів Боснії та Герцеговини заблокували рішення про відмову в доступі Росії та Білорусі до коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а член президії Мілорад Додік оголосив про зміцнення енергетичної співпраці з Росією.

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