Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Німеччини вважає, що лише Путін може зупинити війну

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:20

Міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Владімірі Путіні.

Про це вона сказала в ефірі CNN.

"Це в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-яких причин. Тепер він зобов’язаний припинити війну", — сказала Бербок.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", – зазначила вона.

Бербок сказала, що Німеччина підтримує посилення військової допомоги українському уряду, оскільки "ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарний з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній".

"Ми підтримуємо Україну зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність так жорстоко змінилася", — заявила вона.

"Нам довелося змінити курс у Німеччині на 180 градусів, тому що Україна потребувала нашої військової підтримки. Ми робили все, щоб уникнути цієї війни, але Путін вирішив зробити протилежне, і тому зараз ми також поставляємо зброю в Україну", – зазначила Бербок.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, Путін розпочав війну, ґрунтуючись на брехні, в яку сам вірить.

"Коли мій канцлер, коли інші, як президент Франції, розмовляють з Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право… але він, очевидно, не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів", – сказала вона.

"Ті кілька людей, які залишилися навколо нього, хто насправді може з ним говорити, не наважуються розповісти йому правду про реальність в Україні, що його війська не настільки успішні, як вони, очевидно, думали в минулому", – додала Бербок.

Теми: НімеччинаПутінвійнаУкраїна
Головне сьогодні

відеоУ Бучі нарахували вже 340 тіл, але це ще не все

Глава британської розвідки: Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення

Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів слідом за Одесою

Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Усі новини...
Німеччина
Щоб уникнути націоналізації: "Газпром" припинив участь у німецькій "дочці" та її активах
Німеччина ухвалила рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО – ЗМІ
Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну
Останні новини
11:38
Євросоюз звинуватив російську владу у звірствах у Бучі та інших містах
11:36
відео Одеса: ракети не влучили в ціль, але є пошкоджені будівлі
11:30
"Це дійсно жах, але це реальність". Фоторепортаж тероборонівця з Бучі
11:17
Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від РФ
11:09
Резніков перечислив військових керівників, які творять дива на полі бою
10:55
Блінкен про війну та санкції: Росія переслідувала три цілі – по всіх провал
10:51
Євроліга: сербські баскетболісти відмовилися висловити підтримку Україні
10:38
Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі
10:11
У Росії ціни на нові авто виросли на 40%
10:08
Російська армія вже демілітаризувалася на 330 артилерійських систем - втрати ворога
Усі новини...