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Глава МЗС Німеччини вважає, що лише Путін може зупинити війну

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:20

Міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Владімірі Путіні.

Про це вона сказала в ефірі CNN.

"Це в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-яких причин. Тепер він зобов’язаний припинити війну", — сказала Бербок.

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"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", – зазначила вона.

Бербок сказала, що Німеччина підтримує посилення військової допомоги українському уряду, оскільки "ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарний з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній".

"Ми підтримуємо Україну зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність так жорстоко змінилася", — заявила вона.

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"Нам довелося змінити курс у Німеччині на 180 градусів, тому що Україна потребувала нашої військової підтримки. Ми робили все, щоб уникнути цієї війни, але Путін вирішив зробити протилежне, і тому зараз ми також поставляємо зброю в Україну", – зазначила Бербок.

За її словами, Путін розпочав війну, ґрунтуючись на брехні, в яку сам вірить.

"Коли мій канцлер, коли інші, як президент Франції, розмовляють з Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право… але він, очевидно, не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів", – сказала вона.

"Ті кілька людей, які залишилися навколо нього, хто насправді може з ним говорити, не наважуються розповісти йому правду про реальність в Україні, що його війська не настільки успішні, як вони, очевидно, думали в минулому", – додала Бербок.

Теми: НімеччинаПутінвійнаУкраїна
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