Нацгвардія зачистила ворога на київському напрямку

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України зачистили ворога, після того, як його позиції було знищено прицільним вогнем артилерії.

Джерело: Facebook-сторінка НГУ

Дослівно: "Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника.

Нацгвардія та Збройні сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині".

Нагадаємо: Після оприлюднення пропозиції офіційного Києва щодо безпекового договору для України із певними компромісами РФ заявила про відвід військ з Київщини та Чернігівщини. При цьому в Генштабі ЗСУ не виключають, що ворог може повернутися. Крім того – відведені сили противник може використати для посилення наступу на Сході України.