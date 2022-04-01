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Нацгвардія зачистила ворога на київському напрямку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 20:24

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України зачистили ворога, після того, як його позиції було знищено прицільним вогнем артилерії.

Джерело: Facebook-сторінка НГУ

Дослівно: "Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ  вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих  БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника.

Нацгвардія та Збройні сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині".

 
 
 

Нагадаємо: Після оприлюднення пропозиції офіційного Києва щодо безпекового договору для України із певними компромісами РФ заявила про відвід військ з Київщини та Чернігівщини. При цьому в Генштабі ЗСУ не виключають, що ворог може повернутися. Крім того – відведені сили противник може використати для посилення наступу на Сході України.

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Теми: Київська областьвійнаНацгвардія
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