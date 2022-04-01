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Росіяни окопуються в багатьох громадах Сумщини – голова ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 20:42
Дмитро Живицький

Російські війська розширюють свою присутність на території Сумської області, окопуючись у багатьох громадах.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас була лише південна частина області окупована й зайнята, а сьогодні вони починають окопуватися в багатьох громадах. Починають ходити шукати місцеву владу.

Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області".

Деталі: За словами Живицького, південна частина Сумської області звільнена від окупантів, однак продовжується накопичення військ у Конотопському і частково Сумському районі.

"Починаючи від кордону з РФ, Білопільська громада, Боринська, Путивльська, Нова Слобода, і далі до Конотопа дуже складна ситуація. Більше тисяча одиниць російської техніки, періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів", - сказав він.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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