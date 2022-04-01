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Блокування YouTube в РФ: російським вишам кажуть приготуватися

Світлана КізіловаП'ятниця, 1 квітня 2022, 20:53
Зображення Getty Images

Російське освітнє відомство заявило вишам про необхідність "у строк до 4 квітня" перенести контент із YouTube на сервіси ВКонтакте та Rutubе.

Джерело: РИА Новости

Джерело: РосЗМІ повідомляють це з посиланням на лист Міносвіти РФ, який був опублікований російським "Південно-західним держcуніверситетом".

 
Фото документу з Телеграм-каналу Ксенії Собчак

Передісторія: Російська влада завзято стверджує, нібито "Google та YouTube ведуть яскраво виражену антиросійську політику". Така реакція РФ викликана тим, що зазначені ресурси блокують російський контент, що містить фейки та пропаганду, зокрема, і про розв'язану проти України війну.

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