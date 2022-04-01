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Одещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 22:26
Одещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі
Максим Марченко, скріншот відео

Російські війська завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Одеського району Одещини.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, оперативне командування "Південь"

Пряма мова: "Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі".

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Деталі: Додаткових подробиць голова ОВА не повідомив.

Водночас він пообіцяв, що росіяни "пошкодують за кожний пуск ракет і за кожний обстріл нашої землі".

Пізніше оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, але ракети не влучили в заплановані ворогом цілі.

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Дослівно командування "Південь": "Щойно під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються".

Теми: Одеська областьвійнаРосія
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