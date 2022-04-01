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Одещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 22:26
Максим Марченко, скріншот відео

Російські війська завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Одеського району Одещини.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, оперативне командування "Південь"

Пряма мова: "Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі".

Деталі: Додаткових подробиць голова ОВА не повідомив.

Водночас він пообіцяв, що росіяни "пошкодують за кожний пуск ракет і за кожний обстріл нашої землі".

Пізніше оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, але ракети не влучили в заплановані ворогом цілі.

Дослівно командування "Південь": "Щойно під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

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Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються".

Теми: Одеська областьвійнаРосія
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