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Глава Європарламенту обіцяє Україні підтримку в отриманні статусу кандидата у члени ЄС

П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:17

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна може розраховувати на підтримку ЄП на шляху отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це вона сказала на спільному брифінгу зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Роберта Метсола, яка обійняла посаду президента Європарламенту в січні, заявила, що асамблея підтримає зусилля України розпочати процес приєднання до Європейського Союзу.

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"Будь ласка, повірте мені, коли я говорю, що Європейський парламент, Європейський Союз і народ Європи стоять разом з Україною. Тому я сьогодні тут ", - сказала вона після прибуття до столиці Києва.

Метсола дала Україні три обіцянки.

"По-перше, злочинне вторгнення Путіна в Україну ставить Росію в пряму конфронтацію з Європою, міжнародним співтовариством і заснованим на правилах світовим порядком. Це не те, що ми дозволимо йому робити безперешкодно", - сказала вона.

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"По-друге, Європейський Союз визнає ваші європейські амбіції та ваше прагнення бути країною-кандидатом на вступ. І ви можете розраховувати на повну підтримку Європейського парламенту у досягненні цієї мети" - заявила Метсола.

"По-третє, ми допоможемо вам відновити ваші міста і села, коли закінчиться ця незаконна, неспровокована і непотрібна війна. Ми вже надали фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Це буде продовжуватися і збільшуватиметься", - наголосила президентка Європарламенту.

Нагадаємо,  1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами "за".

Теми: ЄСєвроінтеграція
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