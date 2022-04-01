Збірна України з футболу отримала можливих суперників на ЧС-2022

Збірна України у разі виходу у фінальну частину чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі буде грати у групі В.

Джерело: жеребкування фінальної ЧС-2022, що пройшло в Досі

Деталі: Синьо-жовті у випадку успіху зіграють в групі B з Англією, Іраном та США.

Нагадаємо, що на збірну Україну чекає у червні матч України з Шотландією у плей-офф до ЧС-2022 року. У разі перемоги українці гратимуть за путівку на Чемпіонат світу з командою Вельсу, що пройшла Австрію.

Результати жеребкування:

Група А: 1. Катар, 2. Нідерланди, 3. Сенегал, 4. Еквадор

Група В: 1. Англія, 2. США, 3. Іран, 4. Переможець плей-офф (Європа)

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Група С: 1. Аргентина, 2. Мексика, 3. Польща, 4. Саудівська Аравія

Група D: 1. Франція, 2. Данія, 3. Туніс, 4. Переможець плей-офф

Група E: 1. Іспанія, 2. Німеччина, 3. Японія, 4. Переможець плей-офф

Група F: 1. Бельгія, 2. Хорватія, 3. Марокко, 4. Канада

Група G: 1. Бразилія, 2. Швейцарія, 3. Сербія, 4. Камерун

Група H: 1. Португалія, 2. Уругвай, 3. Південна Корея, 4. Гана