Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірна України з футболу отримала можливих суперників на ЧС-2022

"Українська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:17

Збірна України у разі виходу у фінальну частину чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі буде грати у групі В.

Джерело: жеребкування фінальної ЧС-2022, що пройшло в Досі

Деталі: Синьо-жовті у випадку успіху зіграють в групі B з Англією, Іраном та США.

Нагадаємо, що на збірну Україну чекає у червні матч України з Шотландією у плей-офф до ЧС-2022 року. У разі перемоги українці гратимуть за путівку на Чемпіонат світу з командою Вельсу, що пройшла Австрію.

Результати жеребкування:

Група А: 1. Катар, 2. Нідерланди, 3. Сенегал, 4. Еквадор

Група В: 1. Англія, 2. США, 3. Іран, 4. Переможець плей-офф (Європа)

ВІДЕО ДНЯ

Група С: 1. Аргентина, 2. Мексика, 3. Польща, 4. Саудівська Аравія

Група D: 1. Франція, 2. Данія, 3. Туніс, 4. Переможець плей-офф

Група E: 1. Іспанія, 2. Німеччина, 3. Японія, 4. Переможець плей-офф

Група F: 1. Бельгія, 2. Хорватія, 3. Марокко, 4. Канада

Група G: 1. Бразилія, 2. Швейцарія, 3. Сербія, 4. Камерун

Група H: 1. Португалія, 2. Уругвай, 3. Південна Корея, 4. Гана

Головне сьогодні

Литва висилає посла Росії і закриває консульство в Клайпеді

відеоЗеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї

фото, відеоЗеленський приїхав у Бучу

Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу

Ворог нарощує сили для наступу на сході України – зведення Генштабу

мапа, фото, відеоУ Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви

Усі новини...
Останні новини
17:24
Донеччина: у Мангуші росіяни затримали представників МКЧХ – мер Маріуполя
17:24
Телебачення в Україні: РФ завдала шкоди інфраструктурі на понад 600 мільярдів
17:19
фотоМало війни? Навіщо вбивати себе в ДТП?: патрульні закликають українців їздити відповідально
17:16
У заблокованому Маріуполі досі перебуває близько 130 тисяч людей – мер
17:12
Росія готується захопити Харків – Міноборони
17:10
Генпрокурор про жертв Росії на Київщині: Найгірша ситуація – в Бородянці
17:08
Андрій Шевченко про війну в Україні, реакцію іноземців та бажання допомогти біженцям
17:06
Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter
17:05
На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів
16:59
В Україні з початку війни загинуло 18 журналістів, є десятки поранених і викрадених
Усі новини...