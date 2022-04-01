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МАГАТЕ допоможе Україні захистити ядерні об'єкти

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 21:31
Рафаель Гроссі, Anadolu Agency via Getty Images

З наступного тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) почне надавати Україні допомогу у забезпеченні безпеки ядерних установок, зокрема в Чорнобилі.

Джерело: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у коментарі CNN

Деталі: Повернувшись із поїздки Україною та Росією, де він відвідав найближчі до зони бойових дій ядерні реактори, Гроссі сказав, що робота там проходить "задовільно".

На його думку, атака на ядерний реактор не є ймовірним сценарієм.

Гроссі повідомив про інцидент неподалік ядерного реактора, що викликав стурбованість. За його словами, це була перестрілка, після якої постраждала адміністративна будівля.

Коментуючи повідомлення про те, що російські війська зазнали радіаційного опромінення на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв'язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

Загалом він зазначив, що рівні радіації довкола Чорнобильської зони низькі. Проте, за його словами, було відзначено невелике підвищення рівня радіації, коли російські війська зайшли до Чорнобильської зони з важкою бронетехнікою. Він припустив, що те саме могло статися, коли російські війська відступали.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.

Теми: АЕС
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