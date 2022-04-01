Донеччина: 7 людей загинуло у п'ятницю через обстріли росіян
П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:36
Внаслідок російських обстрілів 1 квітня на Донеччині загинуло 7 людей.
Джерело: керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Пряма мова: "1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
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