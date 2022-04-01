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Донеччина: 7 людей загинуло у п'ятницю через обстріли росіян

П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:36

Внаслідок російських обстрілів 1 квітня на Донеччині загинуло 7 людей.

Джерело: керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Пряма мова: "1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей.

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Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Теми: Донецька область
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