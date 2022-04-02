Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя

Альона Мазуренко Субота, 2 квітня 2022, 01:21
Гумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя
фото: ДСНС

Заступник Голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 1 квітня вдалося евакуювати більше 6 тисяч українців, з них понад 3 тисячі з Маріуполя. 

Джерело: Тимошенко у телеграм

Дослівно: "6 266 людей було евакуйовано за сьогодні:

Реклама:
  • Донецька область: Маріуполь - 3 071 людина.
  • Луганська область: Сєвєродонецьк – 285 людей, Рубіжне – 60 людей, Лисичанськ – 1 300 людей, Кремінна – 52 людини, Попасна – 38 людей.
  • Запорізька область: Пологи - 452 людини, Василівка - 180 людей, Мелітополь - 813 людей, Бердянськ - 15 людей.

Деталі: Тимошенко додав, що у Запоріжжі українці очікують людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя.

Зокрема, у Запоріжжя прямує 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями, 300 автомобілів приватного транспорту.

Оновлено: Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя все ж дістався Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: евакуаціягуманітаркаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
евакуація
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: