Гумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя
Субота, 2 квітня 2022, 01:21
Заступник Голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 1 квітня вдалося евакуювати більше 6 тисяч українців, з них понад 3 тисячі з Маріуполя.
Джерело: Тимошенко у телеграм
Дослівно: "6 266 людей було евакуйовано за сьогодні:
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- Донецька область: Маріуполь - 3 071 людина.
- Луганська область: Сєвєродонецьк – 285 людей, Рубіжне – 60 людей, Лисичанськ – 1 300 людей, Кремінна – 52 людини, Попасна – 38 людей.
- Запорізька область: Пологи - 452 людини, Василівка - 180 людей, Мелітополь - 813 людей, Бердянськ - 15 людей.
Деталі: Тимошенко додав, що у Запоріжжі українці очікують людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя.
Зокрема, у Запоріжжя прямує 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями, 300 автомобілів приватного транспорту.
Оновлено: Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя все ж дістався Запоріжжя.
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