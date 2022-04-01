Донбас: Сили ООС знищили 8 танків, 44 бронемашини та 10 артилерійських систем РФ
П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:47
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбили 9 атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямках.
Джерело: ООС на Facebook.
Дослівно: "Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога".
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