Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Донбас: Сили ООС знищили 8 танків, 44 бронемашини та 10 артилерійських систем РФ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:47

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбили 9 атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямках.

Джерело: ООС на Facebook.

Дослівно: "Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Реклама:

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога".

Теми: Донбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: