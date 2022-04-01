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Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:04
МЕР КИЄВА ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у місто, бо все же є досить високий ризик померти.

Джерело: Reuters 

Пряма мова: "Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи".

Деталі: За словами Кличка, тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.

Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.

Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають у одних районах, але зміцнюють свої позиції інших.

Раніше в МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.

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Теми: КиїввійнаРосіяВіталій Кличко
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