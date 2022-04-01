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Повітряні сили ЗСУ: Росія змінила тактику ведення боїв у небі

П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:17

Росіяни змінили тактику ведення бойових дій у небі.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ на Facebook

Дослівно: "Сьогодні противник змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни.

Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами.

Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни".

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Теми: Збройні силиРосіявійна
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