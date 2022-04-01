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РФ не контролювала і не контролює небо над Україною - Повітряні сили ЗСУ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:37

Командування Повітряних сил ЗСУ було готове до війни з Росією, тож майже вся техніка та люди були вчасно виведені з-під удару.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ на Facebook.

Деталі: У повідомленні нагадали про те, що у перший день війни, 24 лютого, російські війська завдали Україні масованого ракетного удару, застосувавши балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та типу "Х".

Дослівно: "Першими цілями окупантів стали саме Повітряні Сили: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти.

Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися".

Деталі: У Командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали нісенітницею звіти військового керівництва РФ про знищення всієї системи протиповітряної оборони України.

Дослівно: "Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор", які поступово знищуються артилерією авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати".

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Теми: РосіяЗбройні силивійна
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