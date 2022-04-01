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Болгарія висилає першого секретаря посольства Росії через підозри у шпигунстві

П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:50

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персоною нон грата першого секретаря посольства Росії у Софії, якого болгарська влада підозрює у шпигунстві.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Нота була передана раднику-посланнику Філіпу Воскресенському, який є другою особою у посольстві Росії у Болгарії. Російський дипломат має 72 години, щоб залишити територію Болгарії.

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Раніше сьогодні генеральний прокурор Іван Гешев повідомив міністра закордонних справ Теодора Генчовську про розвідувальну діяльність, можливо, на користь Російської Федерації, особою, яка володіє дипломатичним імунітетом.

Також повідомлялося, що Спеціалізована прокуратура Болгарії розпочала розслідування щодо Державного агентства національної безпеки (ДАНС) за підозрою у роботі співробітників агентства на користь російських спецслужб

За словами прем'єр-міністра Кирила Петкова, підозрювані шпигуни працювали проти відносин Болгарії та Північної Македонії.

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Це вже другий такий скандал у Болгарії за місяць. 2 березня контррозвідка виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. 

У відповідь болгарська влада вислала двох російських дипломатів.

Теми: БолгаріяРосіясанкції
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