Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

Під час спроби незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю був затриманий офіцер запасу СБУ.

Джерело: пресслужба ДБР.

Деталі: генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.

Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.