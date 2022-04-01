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Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:04

Під час спроби незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю був затриманий офіцер запасу СБУ.

Джерело: пресслужба ДБР.

Деталі: генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.

Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Теми: СБУПрикордонна службаДБРвійна
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