Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР
П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:04
Під час спроби незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю був затриманий офіцер запасу СБУ.
Джерело: пресслужба ДБР.
Деталі: генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.
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Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.
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