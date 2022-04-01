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За кілька годин з Білорусі на територію України запустили більше 30 ракет – ЗМІ

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:50

Починаючи з 19.36 до 23.20 з території Білорусі на територію України ймовірно запустили більше 30 ракет. 

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Крім ракет, білоруські активісти, які фіксують пересування військової техніки територією країни, зафіксували злети кількох винищувачів та кількох літаків. 

Активісти припускають, що запусками ракет з Білорусі намагаються прикрити відхід російських військ із України.

Запуски ракет з території Білорусі по Україні фісували кожні 3-5 хвилин.

Також повідомляється, що о 20:50 на білоруський аеродром у Мачулищах прилетів ще Іл-76 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-76726

До цього на цей аеродром із РФ прилетіли ще два Іл-76 із реєстраційними номерами: RF-76769 (прилетів о 18:40) та RF-86902 (прилетів о 18:00).

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За інформацією активістів, всі ці літаки щось привезли чи техніку, чи ракети, чи боєприпаси, проте що саме – наразі невідомо.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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