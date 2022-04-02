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У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Ольга Глущенко Субота, 2 квітня 2022, 00:03
фото: ЄП у twitter

Сербського президента Александара Вучича звинувачують у приховуванні контрактів на продаж зброї українській армії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський портал N1, скандал виник після оприлюднення в середині березня відео на YouTube-каналі Міністерства оборони України.

На цьому відео українські військові обстрілюють позиції російських загарбників із мінометів.

Втім, у Сербії  помітили, що снаряди мінометів мають маркування Krušika та рік випуску – 2018. Сербські військові експерти одностайні – мова йде про зброю, випущену у сербському місті Валєво.

Продаж цієї зброї Україні вже спричинила скандал у 2019 році. Тоді стало відомо, що на Донбасі знайшли снаряд, що не розірвався, цього сербського виробника.

Президент Сербії Александар Вучич був змушений виступити з поясненнями. Тоді він пояснив, що в Україну було продано одну партії зброї – в 2016 році.

Більш того, по словам Вучича, ці снаряди були продані польській компанії, а потім потрапили в Україну без згоди Сербії.

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Як зазначає сербське видання, останнє відео спростовує слова Вучича – воно доводить, що Сербія щонайменше двічі продавала зброю Україні.

Варто зазначити, що 3 квітня у Сербії пройдуть одночасно президентські, парламентські та місцеві вибори. Відповідно, цей скандал може вплинути на рейтинги президента Вучича та його партії.

Детальніше про сербські вибори можна почитати у статті "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади

Теми: СербіяУкраїназброя
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