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За час війни росіяни обстріляли 274 лікарні, 70 швидких виведено з ладу

Субота, 2 квітня 2022, 00:27

Від початку війни російські військові обстріляли 274 лікарні та вивели з ладу 70 швидких.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Пряма мова: "З початку війни обстріляно 274 лікарні, 13 — знищено повністю, вони відновленню не підлягають, будемо будувати нові лікарні. 70 швидких уже виведено з ладу обстрілами, автоматними, мінами. Шість медичних працівників убито, 20 зараз тяжко поранених. Це все — наслідки війни, терористичних дій Російської Федерації в Україні.

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Водночас медичні заклади працюють. Усі, хто потребують медичну допомогу, можуть її отримати. Програма медичних гарантій виплачена за березень повністю до закладів охорони здоров'я. Це свідчить про те, що і заробітні плати медичним працівникам, і необхідні медичні вироби й лікарські засоби закуповуються".

Деталі: За словами Ляшко, аптеки відновили роботу, там де це можливо.

Пряма мова: "Виробники нас запевняють, що підстав для зростання цін у березні не було, у квітні будемо переглядати, оскільки є питання ціни на газ, є питання логістики, будемо дивитися і контролювати, щоб не було зростання цін на лікарські засоби, що входять до національного переліку лікарських засобів - ліків, які найчастіше використовуються для того, щоб запобігти хворобам або їхньому подальшому розвитку".

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Теми: МОЗвійнаРосія
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