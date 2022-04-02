Мелітополь: росіяни утримують у полоні голову райради і 5 директорів шкіл

Сергій Прийма, фото з його Facebook

Російські загарбники понад 2 тижні утримують у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму і викрали 5 директорів шкіл.

Джерело: начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Жодної інформації про Сергія Прийму немає.

Ми намагаємося з'ясувати в окупантів хоч якісь вимоги щодо його звільнення, але наразі вони ніяких вимог не кажуть. Просто другий тиждень тримають в полоні".

Деталі: За інформацією Судакова, на сьогодні відомо, що загарбники забрали з домівок та вивезли в невідому напрямку 5 директорів шкіл.

"Вони зараз десь в окупантів, жодних вимог також не висунуто", - додав Судаков.

Що передувало: В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни 13 березня викрали голову районної ради Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.