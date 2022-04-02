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Зеленський: РФ готується до нових потужних ударів

Субота, 2 квітня 2022, 01:16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових потужних ударів по Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково.

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Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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