Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив так званих "гауляйтерів", що "відповідальність за колаборацію невідворотна".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Другий дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.

Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.

Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне.

Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена.

Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові.

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А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження".