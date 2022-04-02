Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський попередив так званих "гауляйтерів", що "відповідальність за колаборацію невідворотна".
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Другий дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.
Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.
Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне.
Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена.
Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові.
А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження".