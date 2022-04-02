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Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО

Ольга Глущенко Субота, 2 квітня 2022, 04:48
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
Фото: ДСНС у Харкові

ЮНЕСКО підтвердила, що щонайменше 53 пам’ятки культурної спадщини України постраждали з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: AFP з посиланням на речника ЮНЕСКО

Пряма мова речника ЮНЕСКО: "Це останній список, але він не є вичерпним, оскільки наші експерти продовжують перевіряти низку повідомлень, поданих українською владою".

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Деталі: Речник сказав, що ЮНЕСКО використала супутникові знімки та свідчення очевидців, щоб перевірити інформацію, надану українською владою.

За даними ЮНЕСКО, було пошкоджено понад десяток об’єктів у Харківській області, які дуже постраждали від російського вогню, починаючи від церков і закінчуючи більш сучасними об’єктами спадщини.

Крім того, 5 пошкоджених об’єктів зафіксовано в Києві та ще 5 – у Чернігівській області.

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ЮНЕСКО повідомила, що в Україні загалом пошкоджено 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам’ятники.

У списку постраждалих пам’яток культурної спадщини немає інформації з Маріуполя і Херсона.

Видання зазначає, що у листі, надісланому 17 березня, копію якого має у розпорядженні AFP, генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле нагадала міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про зобов’язання Росії захищати культурну спадщину під час конфлікту відповідно до міжнародної конвенції.

"Будь-яке порушення цих норм призведе до притягнення винних до міжнародної відповідальності", – вказала вона, додавши, що ЮНЕСКО буде уважно стежити за станом культурної спадщини в Україні.

Нагадаємо: Мінкульт зафіксував 135 злочинів російських окупантів проти культурної спадщини України.

Теми: війнакультураООН
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