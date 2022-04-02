Україна зробила би НАТО набагато сильніше – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що якби Україну взяли у НАТО, Альянс став би набагато потужнішим.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News

Пряма мова: "НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, це помилка, тому що якби ми приєдналися до НАТО, ми б зробили Альянс набагато сильнішим. Ми - не слабка держава. Ми не пропонуємо підсилювати нас за рахунок країн НАТО… Ми – це додаткова сила, рушійна сила. Гадаю, Україна – це важлива складова Європейського континенту".

Реклама:

Деталі: Зеленський додав, що якщо Україну не приймають в НАТО, то нехай принаймні країни-члени допоможуть їй важкою зброєю. "Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете дати нам F-18 чи F-19 або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки… Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну",– сказав президент.