Зведення Генштабу: Росіяни почали мобілізувати своїх військових у Придністров’ї

Росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України".

Оновлено. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що Одещина врахує ці ризики.

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На тимчасово зайнятих територіях окупанти викрадають місцевих, ведуть обстріли житлових кварталів населених пунктів, мінують об’єкти цивільної інфраструктури, грабують та мародерять.

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Окупанти відводять війська на окремих напрямках, ймовірно, щоб посилити угруповання для подальшого наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Ворог продовжує зазнавати втрат у Луганській області. До місцевої лікарні в Алчевську з району бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. За минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.