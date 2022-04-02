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Зведення Генштабу: Росіяни почали мобілізувати своїх військових у Придністров’ї

Анастасія КалатурСубота, 2 квітня 2022, 07:26

Росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України".

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Оновлено. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що Одещина врахує ці ризики.

Деталі: Також Міноборони РФ вирішило провести воєнні  збори з резервістами з 4 квітня по 23 травня.

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На тимчасово зайнятих територіях окупанти викрадають місцевих, ведуть обстріли житлових кварталів населених пунктів, мінують об’єкти цивільної інфраструктури, грабують та мародерять.

Окупанти відводять війська на окремих напрямках, ймовірно, щоб  посилити угруповання для подальшого наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. На  Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Ворог продовжує зазнавати втрат у Луганській області. До місцевої лікарні в Алчевську з району   бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. За минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Теми: війна
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