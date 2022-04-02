Луганщина: за добу відбито 9 атак, росіяни пошкодили 31 будівлю

Луганщина після атак, фото з Telegram Сергія Гайдая

У Луганській області упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Деталі: У цих місцях пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

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Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків.

Ще два займання житла сталися в Тошківці.

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Кількість жертв встановлюється.

Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено.

Протягом доби успішно відбито 9 атак ворога.

Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.