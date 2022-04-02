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Росіяни пошкодили у Києві 154 житлові будинки та 71 навчальний заклад

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 09:52
Наслідки російських обстрілів Києва 20 березня. Фото КМВА

Росія з початку свого нападу на Україну пошкодила у Києві 154 житлові будинки та 71 навчальний заклад.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram  

Дослівно КМВА: "У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи".

Деталі: Повідомляється, що у столиці працює група експертів, які оцінюють завдані росіянами збитки  інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам.

До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти.

Також зазначається, що ці експерти нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень.

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Теми: Київвійнанерухомість
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