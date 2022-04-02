Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські олігархи ховають своє майно від санкцій – прокуратура США

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 09:55
GETTY IMAGES

Прокуратура США знайшла докази, що російські олігархи намагаються уникнути санкцій, запроваджених після нападу РФ на Україну.

Джерело: прокурор США Ендрю Адамс в інтерв'ю Reuters

Деталі: Адамс заявив, що російські олігархи намагаються приховати свої яхти, літаки та інше майно. Міжнародне співтовариство співпрацює на найвищому рівні для виявлення таких фактів. Однак, за словами Адамса, іноді важко відстежити все майно олігархів, "приховане шарами фіктивних компаній" у всьому світі.

Прокурор повідомив, що олігархи ховають своє майно в інших країнах.

Пряма мова Адамса: "Існують зусилля переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків у юрисдикції, де, я думаю, що це було б складніше розслідувати та важче заморозити".

Більше деталей: Над цим з минулого місяця працює команда з кодовою назвою KleptoCapture, яку очолює Адамс. До команди входять прокурори, слідчі та аналітики федеральних агентств.

Прокурор також зазначив, що попереду судові позови з російськими олігархами. Росіяни намагаються оскаржити арешт майна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіясанкціївійнаолігархи
Головне сьогодні

Байден після побаченої різанини у Бучі назвав Путіна варваром і хоче покарати винних

Кличко просить не повертатися до Києва до кінця цього тижня

Росія готується захопити Харків – Міноборони

Литва висилає посла Росії і закриває консульство в Клайпеді

відеоЗеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї

фото, відеоЗеленський приїхав у Бучу

Усі новини...
Росія
Якщо завтра мир
Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous
Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді
Останні новини
19:43
В ОП нагадали Росії про міжнародні суди через статтю про "перевиховання" українців
19:38
У Німеччині "дочку" Газпрому передадуть у зовнішнє управління
19:28
Стріляють біля вух, б'ють – росіяни катують українських полонених 
19:25
"Азов", захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ
19:23
Бізнес на крові: У Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії
19:13
США: дві третини військ РФ залишили район Києва
19:11
На окупованих територіях Херсонщини тривають бойові дії – зведення Генштабу
19:09
"Мені нудно сидіти в Гаазі, тому я в Києві": представник Червоного Хреста про свідчення проти РФ
19:06
Андрій Шевченко прихистить дві-три українські родини у своєму будинку в Лондоні
18:53
Міністр порекомендував аграріям цього сезону сіяти три культури
Усі новини...