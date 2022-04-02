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Російські олігархи ховають своє майно від санкцій – прокуратура США

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 09:55
Російські олігархи ховають своє майно від санкцій – прокуратура США
GETTY IMAGES

Прокуратура США знайшла докази, що російські олігархи намагаються уникнути санкцій, запроваджених після нападу РФ на Україну.

Джерело: прокурор США Ендрю Адамс в інтерв'ю Reuters

Деталі: Адамс заявив, що російські олігархи намагаються приховати свої яхти, літаки та інше майно. Міжнародне співтовариство співпрацює на найвищому рівні для виявлення таких фактів. Однак, за словами Адамса, іноді важко відстежити все майно олігархів, "приховане шарами фіктивних компаній" у всьому світі.

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Прокурор повідомив, що олігархи ховають своє майно в інших країнах.

Пряма мова Адамса: "Існують зусилля переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків у юрисдикції, де, я думаю, що це було б складніше розслідувати та важче заморозити".

Більше деталей: Над цим з минулого місяця працює команда з кодовою назвою KleptoCapture, яку очолює Адамс. До команди входять прокурори, слідчі та аналітики федеральних агентств.

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Прокурор також зазначив, що попереду судові позови з російськими олігархами. Росіяни намагаються оскаржити арешт майна.

Теми: Росіясанкціївійнаолігархи
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